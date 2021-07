Accordo organizzativo per la sicurezza nei cantieri e il contrasto al lavoro nero: appuntamento in Prefettura

L’iniziativa, in collaborazione con l’ANCE/Cassa Edile Salernitana, nasce anche dal previsto incremento dell’attività edilizia - che costituisce una quota rilevante dell’economia della provincia di Salerno - in considerazione delle agevolazioni disposte dal Governo

Giovedì 8 luglio alle ore 10, presso il Salone Azzurro della Prefettura di Salerno, sarà sottoscritto l’Accordo organizzativo per la sicurezza nei cantieri e il contrasto al lavoro nero, allo scopo di rafforzare la sicurezza sui cantieri nell’edilizia privata e contrastare il “lavoro nero” attraverso un maggiore impulso e coordinamento all’azione degli organi di vigilanza e delle Forze di Polizia.

L’iniziativa, in collaborazione con l’ANCE/Cassa Edile Salernitana, nasce anche dal previsto incremento dell’attività edilizia - che costituisce una quota rilevante dell’economia della provincia di Salerno - in considerazione delle agevolazioni disposte dal Governo (a partire dal “decreto Rilancio” sino al recente decreto n. 77 del 31 maggio 2021, che ha introdotto il “PNRR-Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza”) per incentivare l’economia del nostro Paese danneggiata dall’emergenza epidemiologica in atto, che può accentuare i rischi di infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata nel settore.