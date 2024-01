Dimensionamento scolastico, l'I.C. Calcedonia: "Contrari all'accorpamento al San Tommaso d'Aquino"

E' giunta in redazione una lettera firmata dai genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo Calcedonia che sarà accorpato dall’I.C. San Tommaso D’Aquino. "Fino all’ultimo decreto della Regione Campania del 15 gennaio 2024 noi risultavamo scuola accorpante. La nostra scuola si trova al centro del quartiere Irno, un quartiere balzato molte volte alle cronache per vari reati anche gravi. - scrivono - La nostra scuola e la Dirigente Martulano seguono personalmente bambini provenienti da difficoltà familiari, sociali gravi, anche bambini che in questo momento sono affidati e vivono in case famiglia. L’istituto comprensivo Calcedonia è centro C.T.S. dell’intera provincia. Quindi tutto questo che fine farà? Scoprire tutto dagli organi di stampa? Le sembra regolare, accontentare chi ha il politico di turno della propria parte? Com’è accaduto per l’I.C. Vicinanza, scomparso dal decreto di ridimensionamento, per l’I.C. Ogliara e per ultimo l’I.C San Tommaso D’Aquino sopra citato?". Dalla lettera, dunque, emerge il disappunto "per dover assistere all’interno delle scuole a giochetti politici: chiediamo una rapida smentita sulla perdita dell’autonomia per l'I.C. Calcedonia. In caso contrario inizieremo una protesta per difendere ciò che ci appartiene", incalza la comunità scolastica di via Guglielmini.

L'errore tecnico e lo scongiurato smembramento dell'I.C. San Tommaso d'Aquino

Tuttavia, risulta doveroso precisare che il dietrofront contestato dalla Calcedonia, reso noto ieri dall'assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Gaetana Falcone è stato motivato da un precedente errore materiale, come ammesso dallo stesso assessore. In base alla modifica che dovrà essere approvata dalla Regione, dunque, l'I.C. San Tommaso d'Aquino non sarà smantellato e diviso tra i plessi di Ogliara e via Guglielmini, ma manterrà la sua interezza, come auspicato sin dall'inizio dalle famiglie dei popolosi quartieri collinari. La comunità scolastica del San Tommaso, infatti, è scesa in campo non contro l'accorpamento, bensì contro lo smembramento, a difesa, quindi, dell'identità della scuola che rappresenta un punto di riferimento importante per innumerevoli famiglie, residenti peraltro in zone a rischio.