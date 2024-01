Dimensionamento scolastico, la "Barra" accorpata alla "Mari" di Torrione: c'è la richiesta

La storica scuola “Gennaro Barra” sarà accorpata all’istituto comprensivo "Matteo Mari" di Torrione. E non più con il "Giacinto Vicinanza-Pirro" di Corso Vittorio Emanuele. La richiesta è stata fatta formalmente dall’assessorato comunale all’istruzione, guidato dall'assessore Gaetana Falcone, agli uffici competenti della Regione Campania chiedendo una modifica della delibera sul dimensionamento scolastico. Ora non resta che attendere il via libera ufficiale da parte di Palazzo Santa Lucia.

La notizia è stata accolta favorevolmente dai genitori degli alunni della scuola “Giacinto Vicinanza-Pirro” che con una raccolta firme avevano chiesto l’immediato stop all’accorpamento con il “Barra”.