Accorpamento dell'Istituto San Tommaso d'Aquino: gli alunni disertano le lezioni, sit in dei genitori

La protesta contro l’accorpamento dell’istituto “San Tommaso d’Aquino” di Matierno continua. Come annunciato, questa mattina i genitori degli alunni si sono ritrovati davanti al plesso scolastico con i loro figli senza, però, farli entrare.

Il sit in

Alla mobilitazione si sono unite anche le famiglie del plesso di Fratte, in attesa che venga rivisto il piano di dimensionamento regionale, su cui si sta adoperando anche l’assessore comunale alla pubblica istruzione Gaetana Falcone che, domani, sarà sentita in Commissione Trasparenza: “Le scuole come luogo fisico non chiuderanno – fa sapere l’esponente della Giunta Napoli - Resteranno dove si trovano ora e sicuramente non si perderà la continuità didattica”.