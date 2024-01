Accorpamenti, la comunità scolastica di Matierno: "La mobilitazione continua"

Prosegue la protesta contro il dimensionamento scolastico a Salerno. In particolare, i genitori degli alunni e il personale scolastico del plesso “San Tommaso d’Aquino” di Matierno hanno deciso di proseguire la loro mobilitazione fino a quando non avranno la certezza della loro “stabilità come rete educativa, non solo scolastica”. Numerosi gli striscioni affissi, anche nelle ultime ore, nei pressi della scuola e lungo le strade adiacenti. Si resta in attesa di rassicurazioni da parte dell'amministrazione comunale.