San Tommaso d'Aquino: gli alunni tornano in classe, ma i genitori pretendono chiarezza

Dopo l'insoddisfacente confronto con l'assessore alla Pubblica Istruzione, tenuto, questa mattina, a Palazzo di Città, i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino da domani riaccompagneranno i loro figli a scuola, su richiesta della dirigente scolastica Maria Ida Chiumiento. "Domani tutti gli alunni saranno presenti a scuola perché la didattica non si ferma, la scuola San Tommaso d'Aquino non si ferma. - spiega la comunità scolastica - La Dirigente Maria Ida Chiumiento, al lavoro nel suo ufficio, fino a tardi, chiede alle famiglie di mandare i figli a scuola e così sarà, perché lei, una persona di gran cuore, pensa al bene di tutti, senza pensare alla propria poltrona. Ha chiesto di permettere ai docenti di fare il loro dovere e agli alunni di poter continuare il loro percorso. L'istituto San Tommaso d'Aquino non è semplicemente una scuola, ma è una vera e propria comunità".

La richiesta di chiarezza

Tuttavia, le famiglie degli alunni non si fermano e pretendono chiarezza. "Gli altri istituti non è detto che possano essere migliori o peggiori, ma non sono l'Istituto San Tommaso d'Aquino. Si creerà una nuova comunità, ma ci vorrà tempo. Nel frattempo questi sono alunni che adesso stanno iniziando, dopo anni di pandemia, ad aver un minimo di normalità, in un'area che è sempre stata classificata ad alto rischio. La politica cosa fa?", si domandano. Domani, intanto, condizioni meteo permettendo, alcuni alunni come segno di protesta rispetto alle disposizioni sull'accorpamento, parteciperanno ad una lezione sui diritti all'aperto.

Gli appuntamenti per le nuove iscrizioni