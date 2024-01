"No all'accorpamento", la comunità scolastica del San Tommaso d'Aquino lancia una petizione

"No all'accorpamento!": lo ribadisce a gran voce anche l'intera comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino di Salerno. Ha raggiunto in poche ore quasi 1000 firme, infatti, la petizione avviata su Change.org per salvare l'identità dell'I.C. San Tommaso d'Aquino che "è da anni un pilastro della nostra comunità a Salerno, creando legami saldi con il territorio, le famiglie, le associazioni e le istituzioni. Non è solo un luogo di istruzione, ma una scuola che mira alla crescita integrale dell'individuo. Ora si trova di fronte a una minaccia imminente: lo smembramento del suo corpo storico", si legge sulla petizione. Aleggia forte preoccupazione, infatti, per l'imminente approvazione dell'accorpamento del solo plesso di Matierno all'I.C. Ogliara e i plessi di Fratte e Calenda all’I.C. Calcedonia, "una decisione che potrebbe avere ampie ricadute sul nostro territorio e sulla nostra comunità. - riporta ancora la raccolta firme- Riteniamo questa scelta sia inaccettabile perché priverebbe la nostra storica scuola della sua autonomia, compromettendo la qualità dell'istruzione offerta ai nostri figli e rompendo i legami forgiati negli anni con le famiglie e le organizzazioni territoriali". L'appello rivolto da genitori, docente e personale scolastico all'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, Gaetana Falcone, è di intervenire "per salvaguardare l'autonomia dell'I.C. San Tommaso d'Aquino, preservando così il patrimonio educativo ed umano che questa istituzione rappresenta per la nostra città". "E' mancato un tavolo di confronto in cui poter interloquire con gli enti ed esprimere la nostra posizione: nessuno aspettava una notizia simile. Siamo al fianco delle famiglie e continueremo a manifestare il nostro dissenso per difendere l'autonomia del nostro istituto", precisa la dirigente scolastica, Maria Ida Chiumiento.

"Smembrare l'I.C. San Tommaso d'Aquino è un'idea scellerata: si tratta, infatti, di una scuola in un territorio che necessita di presenza, di cura, di attenzione. Significa privare della propria identità un quartiere già dimenticato e abbandonato a sé, spesso anche dalle istituzioni cittadine e questo scorporamento del plesso dalla sua sede centrale è l'ennesima dimostrazione di quanto questo territorio ed il lavoro di chi ci si dedica non interessi a chi invece dovrebbe in tutti i modi tutelare in particolare queste realtà, dando invece, come sempre, ascolto e credito solo a quelle realtà che, forti per tessuto socio economico e culturale, sanno e possono usare la propria influenza per ottenere ciò che vogliono. - incalza la comunità scolastica del San Tommaso D'Aquino - Non si può accettare questa decisione irrispettosa e senza alcuna logica strategica per numero di alunni e collocazione dei plessi: il plesso di Matierno viene accorpato all’I.C. Ogliara e i plessi di Calenda e Fratte all’I.C. Calcedonia. Fino a due giorni fa l’I.C. San Tommaso d’Aquino doveva accogliere scuole sottodimensionate per un numero, ora è stato smembrato e fatto a pezzi senza alcun motivo, visto che gode di una popolazione scolastica di numero adeguato".

