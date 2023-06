Corso Garibaldi: l'Humanitas ripulirà l'appartamento della vedova e accumulatrice seriale

Era stata ripresa - a volto scoperto, nonostante le sue evidenti difficoltà ndr- dalle telecamere di Pomeriggio 5, la signora Maria Luisa, dopo che i suoi vicini, nel palazzo di Corso Garibaldi, a Salerno, avevano segnalato il degrado igienico-sanitario in cui versava l'appartamento della vedova, affetta da ludopatia ed accumulatrice seriale. Maestra in pensione, la signora Maria Luisa sarà raggiunta, domani, dai volontari guidati dal presidente dell'Humanitas di Salerno Roberto Schiavone che alle ore 8 si recheranno nell'appartamento, per ripulirlo di tutti gli oggetti che la donna ha accumulato nel tempo.

L'intervento

Dopo la segnalazione di Pomeriggio 5, il 18 maggio c'è stato l'intervento del Comune, dell'Asl, e della Polizia Municipale nella casa della donna che è stata trasferita in una struttura protetta. "Abbiamo deciso come Humanitas - racconta il presidente Schiavone - di raccogliere l'appello lanciato dalla D'Urso e di aiutare Maria Luisa. Per questo domani mattina inizieremo i lavori di pulizia dell'appartamento, sperando di riuscire a ripristinarlo così che lei possa ritornarci al più presto".

La riflessione

Non l'oscuramento del volto in tv, nè alcuna tutela della privacy per la signora Maria Luisa, protagonista involontaria di una notizia di cronaca rimbalzata sui media nazionali. Le tristi immagini del degrado dell'abitazione della vedova hanno scosso la comunità: Maria Luisa, come da lei stesso affermato ai microfoni di Canale 5, non avrebbe attualmente nessuno su cui contare e, dunque, in quanto persona indifesa e affetta da dipendenza, meriterebbe il massimo riserbo circa la storia sulla sua precaria condizione. La casa, o ciò che di essa rimane, della maestra in pensione ormai è di dominio pubblico come, ancor più grave, risulta di dominio pubblico il suo volto che, per ragioni etiche e nel rispetto della dignità di ogni persona, non sarebbe dovuto essere mostrato al pubblico nazionale. Superfluo supporre come, durante l'intervista, Maria Luisa, probabilmente, non abbia negato il consenso in merito alla diffusione della sua immagine anche per la sua condizione psichica fragile che, in quanto tale, sarebbe dovuta essere tutelata rigorosamente, in ogni modo possibile.