Giovane diabetico in crisi insulinica ad Acerno, l'avvocato precisa: "A salvarlo è stata un'amica"

Ha rischiato il peggio un ragazzo di 25 anni, diabetico, in grave crisi di insulina, che ieri pomeriggio ha perso i sensi nell’ambulatorio della guardia medica di Acerno dove si era recato per chiedere soccorso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per prestare aiuto poiché – come riferito dagli stessi militari dell’Arma – i sanitari non disponevano dei farmaci necessari per curare il ragazzo.

La precisazione della famiglia

Ma su quanto realmente accaduto l’avvocato del ragazzo diabetico, Valeria Barbara, alla nostra redazione, precisa: “I carabinieri della stazione di Acerno sono stati allertati dalla compagna del giovane che li ha pregati di recuperare il farmaco salva-vita il prima possibile. I primi soccorsi al ragazzo, oramai privo di sensi, sono stati prestati da una giovane laureanda in medicina, nonché, soccorritrice volontaria, sua amica, che ha scongiurato il peggio”. Il legale fa sapere, inoltre, che “per lo spiacevole episodio occorso nel tardo pomeriggio di ieri, si sta procedendo ad accertare tutte le responsabilità in capo alle persone coinvolte nei fatti”. E, intanto, la l a famiglia del giovane “coglie l’occasione per ringraziare i CC della Stazione di Acerno, che hanno rischiato la propria vita per salvare quella di un coetaneo, nonché, il Comandante che ha provveduto nell’immediato a sentire il giovane ed alcuni familiari ivi presenti”.