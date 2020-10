Si perde in montagna mentre cerca i funghi: salvato dai forestali ad Acerno

Nella giornata di ieri i carabinieri forestali di Acerno allertati dalla centrale operativa del Comando Provinciale di Salerno per la segnalazione di un uomo scomparso nella località “Lappe Faragna” in agro del comune di Acerno, si sono attivati ed insieme alla locale Stazione di Montecorvino Rovella hanno iniziato le ricerche partendo dal punto in cui il telefonino dello scomparso aveva agganciato la cella più vicina.

Le ricerche

Dalla cella, poi, sono risaliti alle coordinate GPS del cellulare dello scomparso. E così sono riusciti a trovare prima la vettura e dopo diverse ore di ricerche e di cammino in un vallone impervio e poco accessibile, ricco di folta vegetazione hanno rintracciato l’uomo, C.M. le sue iniziali, autista di Olevano sul Tusciano, recatosi in montagna per cercare funghi, affaticato dallo shock e dalla paura dello smarrimento. I militari dell’Arma si sono subito presi cura di lui e lo hanno ricondotto sano e salvo presso la sua abitazione.