Alberi tagliati illegalmente ad Acerno: uomo denunciato

I carabinieri forestali di Acerno hanno ispezionato i boschi radicati nel comune di Acerno, in località “Presa”, in cui vi sono estesi e pregevoli complessi boscati.

Il sopralluogo

I militari, anche insospettiti dalla presenza in zona di persone note per aver in passato commesso violazioni specifiche, hanno effettuato un accurato sopralluogo della zona ed hanno così scoperto che, a monte di una strada sterrata comunale, erano stati tagliati diversi alberi di specie carpino e cerro anche di notevoli dimensioni. I tronchi, inoltre, erano già stati depezzati, ovvero ridotti in tronchetti da un metro circa e accatastati in un impluvio naturale pronti per essere recuperati in momenti successivi.

La denuncia

Alla luce di quanto constatato i militari hanno avvia le indagini, anche con l’aiuto di sistemi di monitoraggio da remoto, e sono quindi riusciti ad individuare l’ autore dei tagli furtivi. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto, danneggiamento e distruzione di habitat; la zona colpita dai tagli furtivi, infatti, è di pregio ambientale e naturalistico e rientra nel perimetro dell’area protetta “Parco Regionale dei Monti Picentini”.