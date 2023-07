Lancia acido sul volto di un uomo durante litigio: uomo finisce in carcere a Salerno

Avrebbe lanciato del liquido corrosivo in volto a un suo connazionale a seguito di una discussione. Per questo un uomo di origine straniera è stato ammanettato e rinchiuso nel carcere di Salerno. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale salernitano su richiesta della Procura, è stata eseguita dalla Polizia di Stato nei confronti dello straniero indagato per il reato di tentato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.