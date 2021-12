Guasto alla condotta idrica: 24 ore senz'acqua nei comuni del Cilento

Un giorno senza acqua per i comuni del Cilento raggiunti dalla condotta Asis. A causa di un guasto improvviso all’acquedotto di adduzione nel territorio del comune di Albanella, infatti, i rubinetti saranno a secco per 24 ore.

I soccorsi

Gli operai sono al lavoro per ripristinare l'erogazione e per ridurre i disagi in giornate molto particolari, a poche ore dal Natale. L'acqua sarà garantita alle utenze da domani pomeriggio, 23 dicembre.