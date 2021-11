Crisi idrica a Fisciano: manca l'acqua, disagi per altri due giorni

Gori informa che l’intervento di riparazione sulla condotta consorziale gestita dalla società AUSINO SpA sta incontrando notevoli difficoltà dovute alla particolare orografia della zona di intervento ed al protrarsi delle avverse condizioni meteo. Sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, nelle seguenti strade e località del Comune di Fisciano.

I disagi

Strada Provinciale Lancusi-Gaiano, Via della Panoramica, Via Fiocchi, Via Fusani, Via Mai, Via Mandani, Via Meteria, Via Migliano, Via Rocchi, Via Subia, tutte le relative traverse. L’erogazione idrica, salvo imprevisti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 20 di mercoledì 1 dicembre. Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte presso: via Subia, 14 - frazione Gaiano Alta,dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del 29/11/2021, dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del 30/11/2021, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 01/12/2021.

Nocera Inferiore

Disagi al Rione Vescovado, Monte Vescovado tutte le relative traverse. L’erogazione idrica, salvo imprevisti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 20 di mercoledì. Predisposto servizio idrico sostitutivo con AUTOBOTTE presso: via San Prisco angolo via Rullo - altezza piazzale oggi, domani e mercoledì 1 dicembre dalle ore 8 alle 20.

Nocera Superiore

Via Casa Pareti, Località Casa Milite, McDonald’s, Via Castagneto, Via Cimitero, Via Croce Melloni, Via Cupa Mileto, Via del Santuario, Via Garibaldi, Via Giovanni XXIII, Via Iroma, Via Lamia, Via Materdomini, Via Nazionale zona Camerelle, Via Riccio,

Via Risorgimento, Viale Croce. Tutte le relative traverse. Predisposto servizio idrico sostitutivo con AUTOBOTTE presso:

via Nazionale angolo via Lamia - antistante rivenditore Iveco dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del 29/11/2021, dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del 30/11/2021, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 01/12/2021.