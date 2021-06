Guasto alla condotta idrica: manca l'acqua per 4 ore a Salerno

Dalle ore 9 alle 13 di martedì 15 giugno alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Panoramica e via vecchia di Giovi. Lo comunica Salerno Sistemi

Salerno Sistemi comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Panoramica, altezza uscita raccordo tangenziale.

I dettagli

Mancherà l'acqua dalle ore 9 alle 13 di martedì 15 giugno alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Panoramica e via vecchia di Giovi. Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. Salerno Sistemi si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.