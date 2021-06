Guasto alla condotta integrativa: manca l'acqua, autobotti in cinque comuni

La grande sete, il caldo asfissiante e i disagi. In aggiunta alle temperature da bollino rosso, i cittadini residenti in cinque comuni del Salernitano devono fare i conti anche con i rubinetti a secco.

I dettagli

Gori informa che per l’esecuzione di lavori di riparazione alla condotta adduttrice “integrativa”, la società Ausino è costretta ad interrompere l’erogazione idrica dalle ore 7 del 24 giugno fino alle ore 2 del 25 giugno. Coinvolti cinque comuni: Bracigliano, Fisciano, Nocera Superiore, Mercato San Severino, Sant'Egidio del Monte Albino. Potrebbero verificarsi, pertanto, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica nelle seguenti strade e località.

Fisciano

Via Materia, Via Faia, Contrada Faia, Contrada d'Arco, località Castagneto, Via Rocchi, Contrada Teggiano, Via Subia, Via Mai. Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte presso via Subia, civico 14, frazione Gaiano alta, dalle ore 8 alle 23. L'erogazione riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 2 del 25 giugno. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.



Bracigliano

Stessi orari di utilizzo dell'autobotte e di ripristino dell'erogazione. Disagi in Via Baldassarre Proto, Via Campo Sportivo, Via Capitano Cecconi, Via Capo Le Pietre, Via Cetronico, Via Cupa De Simone, Via Diaz, Via Giuseppe Verdi, Via M. Carmine Cardaropoli, Via Nazario Sauro, Via Nuova Capaccio, Via Pasquale Donnarumma, Via Pignataro, Via Strettola Capitano Cecconi,

Via Vescovo Capaccio, Vicolo Verdi e tutte le relative traverse. Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte presso via Salvatore De Angelis, piazzale antistante casa comunale, dalle ore 8 alle 23.

Nocera Superiore

Coinvolte Via Lamia, Località Spineta e Casamilite, Via Nazionale, Via Cimitero, Via Pecoraro, Via Libertà, Via Garibaldi, Via Iroma, Via Croce Mazzoni, località Croce, località Materdomini. Tutte le relative traverse. Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte presso via Nazionale angolo Via Lamia antistante Iveco, dalle ore 8 alle 23.



Mercato San Severino

Manca l'acqua in Via Cellaro, Vico D’Apice, Via della Fica, Vico Pozzillo, Via Franceso Mari, Via Vicinale di coscia, Via Demanio Giarano, Via Diomede, Via Fontana, Via Rampa Terrone, Via Ripone, Via Urbano VI, Via Volto Cellaro, Via Acquarola,

Tutte le relative traverse. Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte presso Largo San Michele, dalle ore 8 alle 23.

Sant'Egidio del Monte Albino

Rubinetto a secco in Piazza Giovan Battista Ferraioli, Piazza Martiri di Nassirya, Piazza Municipio, Via Cimitero, Via Ernesto Danio, Via Francesco Ferraioli, Via Giacomo Leopardi, Via Ippolito Gaetano, Via Mandrino, Via Municipio, Via Orazio, Via Pulcinella, Via Raffaele Falcone, Via Sorvello, Via Tenente Innocenzo Ferraioli, Viale Abate Natalino Terracciano, Viale Della Pace. Tutte le relative traverse. Predisposto Servizio idrico sostitutivo con autobotte presso Via Pulcinella parcheggio proloco, dalle ore 8 alle 23.