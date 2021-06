Manutenzione straordinaria a Salerno: manca l'acqua per sei ore

Mancherà l'acqua nelle seguenti strade e traverse limitrofe: via Salvatore Allende nel tratto compreso tra via degli Uffici Finanziari e viale Mario De Marco, viale Agostino Di Bartolomei, viale Matteo Schiavone, piazzale Nicola Maggio, viale Antonio Bandiera, viale Antonio Palumbo, viale Mario De Marco, viale Nicola Giacumbi

Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in via Salvatore Allende sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 13.00 alle ore 19.00 di domani, martedì 29 giugno, in città.

Le zone coinvolte

Mancherà l'acqua nelle seguenti strade e traverse limitrofe: via Salvatore Allende nel tratto compreso tra via degli Uffici Finanziari e viale Mario De Marco, viale Agostino Di Bartolomei, viale Matteo Schiavone, piazzale Nicola Maggio, viale Antonio Bandiera, viale Antonio Palumbo, viale Mario De Marco, viale Nicola Giacumbi.

Info utili

nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.