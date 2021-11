Guasto alla condotta idrica: manca l'acqua a Torrione Alto ma gli utenti non sono stati avvisati

Guasto improvviso, interruzione idrica ad horas in zona Torrione Alto, interventi di manutenzione in corso ma nessuno è informato. Le famiglie protestano, tutti senza acqua ed a caccia di spiegazioni.

I disagi

Rubinetti a secco, all'improvviso, dalle ore 15. Tante famiglie in difficoltà, spiazzate dalla improvvisa interruzione idrica. Molti utenti hanno segnalato assenza di acqua in via Domenico Romagnano, via Palestro, piazza Raffaele Petti. Sono in corso verifiche da parte dei tecnici di Salerno Sistemi ma anche contatti con il centralino telefonico dell'azienda, affinché venga comunicato l'orario di ripristino dell'erogazione idrica.