Guasto alla condotta idrica a Salerno: manca l'acqua nel centro storico

Allo scopo di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Piazza Cavour ed in Corso Garibaldi altezza civico n° 208, Salerno Sistemi rende noto che sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 22 di giovedì 16 dicembre alle ore 5 di venerdì 17.

Strade e piazza coinvolte

Via Roma, Via Duomo, Via dei Mercanti, Via Botteghelle, Piazza Cavour, Via Romualdo II Guarna,Piazza Alfano I, Via G. Guarna, Via A. Mazza, Piazza Sedile di Portanova, Piazza Flavio Gioia, Via Dei Principati, Via Cilento, Largo S. Agostino,Via G. Vigorito,Via Masuccio Salernitano, Via Bastioni, Via Genovesi, Piazza Matteotti, Via San Michele, Piazza De Crescenzo, Piazza Francesco Cerenza, Largo Plebiscito, Via Velia, Via San Benedetto, Via Porta Elina, Via Iannelli, Via Roberto il Guiscardo, Via Gisolfo I, Largo Dogana Regia, Via Nicola Monterisi, Via Fratelli Linguiti, Largo dei Barbuti, Via Cavalselice, Via San Bonosio, Via Canapari, Via P. Barillario, Via Sant’Alferio, Piazza Sedile di Portanova, Via Genova, Via Raffaele Conforti, Via A. M. De Luca, Via Portanova, Via Venezia, Via Luigi Cannonieri, Vicolo Siconolfo, Vicolo Guimaro IV, Vicolo Grimoaldo, Vicolo Adelberga, Vicolo Cassavecchia, Vicolo Giudaica, Vicolo Arco del Pinto, Traversa De Amicis, Traversa Santorelli, Traversa Boemondo. Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.