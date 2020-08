Lavori alla condotta idrica: disagi in molti quartieri di Salerno

Salerno Sistemi Spa comunica che, l’ASIS, gestore dell’adduttrice dell’acquedotto del Basso Sele, per lavori urgenti ed indifferibili sulla condotta adduttrice del Basso Sele, sospenderà la fornitura idrica ai serbatoi a servizio del Comune di Salerno a partire dalle ore 4 di giovedì 27 agosto. Il ripristino del regolare esercizio della rete idrica gestita da Salerno Sistemi è previsto per le ore 5 di venerdì 28 agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

La fornitura risulterà sospesa, per tutta la durata dell’interruzione idrica, alle utenze direttamente allacciate sull’adduttrice ed ubicate alle seguenti strade: Via Monticelli (parte alta), Via Zoccoli (parte alta), Via San Nicola del Pumbolo (parte alta), Via Ciotoli (parte bassa). Inoltre, i lavori determineranno una riduzione della fornitura idrica (fino alla totale assenza di acqua) a partire dalle ore 12 di giovedì 27 agosto alle seguenti zone: Mercatello, Mariconda, Arbostella, Torrione, Felline, Torrione Alto, Casarse, Pastena, Sant'Eustachio, Quartiere Europa, Quartiere Italia, Picarielli, zona occidentale da Fiume Irno a zona Porto (Gelsi Rossi, Ferrovia, Calcedonia, Petrosino, Fratte, San Vito, Campione, Gelso, Carmine, Mennola, Centro, S. Eremita, via Monti, Centro Storico, Porto). Non risulteranno interessate dalla sospensione idrica le utenze ubicate nelle seguenti zone/località cittadine: frazioni alte (tutte le frazioni di Giovi, Ogliara, Sant'Angelo di Ogliara, Sordina, Matierno, Pastorano, Brignano, Casa Roma, Casa Leone, Cappelle Superiore ed Inferiore), Casa Manzo e Via Panoramica, Sala Abbagnano, Canalone, Calenda (parte alta), Ostaglio e Zona Industriale (Casa Circondariale), Fuorni e San Leonardo (Ospedale San Leonardo).