Guasto alla condotta, manca l'acqua ad horas a Salerno: la mappa dei disagi

Manca l'acqua a Salerno, interruzione ad horas. Lo comunica Salerno Sistemi.

Le cause

In seguito ad improvvisa rottura della tubazione sulla via dei Sanniti, si rende necessario sospendere ad horas l’erogazione idrica al fine di effettuare il relativo urgente ed indifferibile intervento riparativo.

Le zone coivolte

Matierno, via dei Sanniti, via Vecchia di Casa Roma, via Epipoli, via Morbilli, via Comodo, Variante di Matierno, via Mazzetti, via San Luca, via Bottiglieri, via Bruno, viale Luciani, viale Repubblica, via Messina, viale Andria, viale Mondio, viale De Biase, viale Spagnuolo, via Vecchia Matierno.