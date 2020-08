Manutenzione straordinaria: manca l'acqua per 4 ore a Salerno

Salerno Sistemi comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Giacomo Raccioppi, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica in città, domani, venerdì 7 agosto, dalle ore 11 alle 15.

Le strade coinvolte

Rubinetti a secco nella zona orientale, a Pastena: in via Giacomo Raccioppi dal civico numero 2 al civico numero 12 e in via Rocco Cocchia dal civico numero 77 al civico numerio 95.