Riparazione alla condotta idrica: manca l'acqua a Salerno

Rubinetti a secco a Salerno. L'Ausino ha annunciato intervento di riparazione alla condotta adduttrice “Consorziale”, nel tenimento di Salerno in località Fontanafiore” si rende necessario sospendere l’erogazione idrica sulla condotta Consorziale a partire dalle ore 2 di giovedì 24 settembre.

I dettagli

La sospensione idrica comporterà la mancata erogazione alle seguenti zone: Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca), Montecasino (parte alta), Ospedale G. Da Procida, Rione Calenda (soltanto il tratto di Via S. Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa).

