Manca l'acqua a Salerno: rubinetti a secco a San Leonardo e Fuorni

Lunedì 20 dicembre, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria a Salerno, in via San Leonardo, altezza civico numero 104, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 13.00 alle ore 18.00, alla seguente strada e traverse limitrofe.

Le zone coinvolte



Via San Leonardo dal civico numero 90 al civico numero 114. Martedì 21 dicembre per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Mecio Gracco altezza civico numero 8, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 11.00 alle ore 15.30, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Mecio Gracco Civico numero 8. Mercoledì 22 dicembre per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Carlo Mele angolo Via Rocco Cocchia, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 13.00 alle ore 17.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Carlo Mele. Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.