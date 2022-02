Collegamento alla rete idrica stradale: manca l'acqua per sei ore a Salerno

Salerno Sistemi segnala mancanza d'acqua a Salerno nei prossimi giorni. Accadrà per interventi di collegamento utenze alla nuova rete idrica stradale di Via Tiberio Claudio Felice.

I disagi

Sospensione dell’erogazione idrica martedì 15 febbraio dalle ore 10 alle 16 alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Tiberio Claudio Felice tratto compreso tra il civico 36 ed incrocio con via Mecio Gracco. Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.