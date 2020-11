Acqua rossa a Santa Teresa: l'esito delle analisi, Lambiase attacca il Comune

Il consigliere comunale Gianpaolo Lambiase (Salerno di tutti) ha ricevuto copia della relazione scritta del sopralluogo effettuato dal personale di Salerno Sistemi S.p.A. per l’ennesimo sversamento di acqua rossa sulla spiaggia di Santa Teresa. L’ispezione, sollecitata dallo stesso esponente dell’opposizione, è avvenuta alla presenza della Polizia Municipale e dell’Arpac.

I dettagli

La relazione, a firma del direttore generale di Seh Matteo Picardi e dell’ingegnere Mariano Nappa, responsabile del Segmento Fognatura e Depurazione, spiega che: “il personale della scrivente è intervenuto per ispezionare il tratto finale del torrente tombato Santa Teresa, che si ricorda non è in gestione alla Salerno Sistemi S.p.A.”; “i sopralluoghi hanno confermato che tali acque rosse non provengono dalla fognatura”; “durante tali sopralluoghi è stato verificato che l’acqua rossa proviene da infiltrazioni del terreno, che si immettono nel tratto finale del torrente Santa Teresa”; il fenomeno è visibile dal tombino “in corrispondenza dell’aiuola a verde adiacente al marciapiede di Lungomare Trieste altezza civico 216-220”. Dunque, d’ora in poi verrà controllato “periodicamente l’eventuale riformarsi di tale materiale rossastro per cercare di individuare i punti di provenienza di tale materiale”; istallata, in corrispondenza del chiosco prospiciente la spiaggia ed in adiacenza al torrente, “idonea stazione di sollevamento, costituita da la pompa attiva ed una di riserva, che capti le eventuali fuoriuscite di acque rossastre e le convogli in fognatura”.

La denuncia politica di Lambiase: