Temporale e disagi nel salernitano: sottopasso allagato, interviene la Protezione Civile

E' accaduto in via Faraldo, una zona più volte colpita in passato. I volontari sono intervenuti per mettere in sicurezza pedoni e automobilisti che rischiavano di restare intrappolati

Temporale e disagi nel salernitano: sottopasso allagato a Mercato San Severino, è intervenuta la Protezione Civile. E' accaduto in via Faraldo, una zona più volte danneggiata e disagiata, in passato.

I dettagli

I volontari sono intervenuti per mettere in sicurezza pedoni e automobilisti che rischiavano di restare intrappolati. Caos e disagi, traffico in tilt. La bomba d'acqua - un violento scroscio, cominciato tra le ore 13 e 14 - ha colpito soprattutto la provincia a Nord del capoluogo.