Acquazzone violento si abbatte su Salerno e provincia: monitorati i sottopassi

Dopo un’altra mattinata di caldo, non particolarmente eccessivo come quello delle scorse settimane, anche oggi pomeriggio il maltempo è tornato a colpire Salerno e numerosi comuni a nord e sud della provincia.

I disagi

Nel capoluogo un violento acquazzone si è abbattuto in tutto i quartieri provocando non pochi disagi: si registrano allagamenti nella zona di via San Leonardo (in particolare in via Fondo Dattero), nei quartieri di Pastena e Torrione, ma anche in diverse strade del centro (come via Duomo e via Mercanti), a Fratte e sui rioni collinari. Monitorati i sottopassi, in particolare quelli di via Pietro Del Pezzo, quello di fronte al Parco Mercatello e quello di via San Leonardo che conduce allo stadio Arechi.

In provincia

Pioggia intensa anche nella Piana del Sele, sui Monti Picentini, nel Vallo di Diano, nel Cilento, nell’agro nocerino sarnese e fino alle località turistiche della Costiera Amalfitana. Insomma, la pioggia, ormai quasi tutti i pomeriggi, sta interessando larghissima parte del territorio salernitano.