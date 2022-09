Addetti alla manutenzione, la denuncia: "Non è stata rispettata la clausola sociale"

Fiadel e Fisi Salerno chiedono un incontro al Comune di Salerno per il mancato rispetto della clausola sociale relativa ai servizi di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino. A scrivere al sindaco ed all'assessore all'Ambiente Angelo Rispoli, segretario della Fidael Salerno, e Giuseppe Ventura, segretario della Fisi Salenro.

La richiesta

“Dagli incontri avuti con l’azienda Isam, vincitrice dell’appalto, sono emersi il mancato rispetto clausola sociale in relazione all’assunzione del personale, in quanto non tutto il personale presente nella platea storica è stato assunto (atteso anche che il bando prevedeva l’assunzione di 72 unità), il mancato rispetto della normativa vigente in materia di licenziamenti, in quanto due lavoratori sono stati assunti e licenziati dopo 24h dichiarando che gli stessi non abbiano superato il periodo di prova, il mancato rispetto clausola sociale e normativa vigente in materia di inquadramento e retribuzione del personale". E ancora: "Non tutto il personale svantaggiato è stato assunto in quanto sono stati assunti soltanto poche unità con limitazione e tutti i lavoratori sono stati assunti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre prossimo".

Lavoratori senza stipendio

"Chiediamo al Comune di Salerno - aggiungono Rispoli e Ventura - di intervenire e nel contempo di prendere in considerazione la possibilità del blocco dei lavori, poiché l’azienda vincitrice di fatti non ha ottemperato a quanto dichiarato negli atti della gara in questione. I lavoratori sono senza stipendio, in più ancora non è terminata la gara per la pulizia e manutenzione dei parchi cittadini e del verde delle scuole e l'anno scolastico è iniziato. Tutto questo è molto grave”.