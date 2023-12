Salerno, addio ai binari dell'ex linea ferroviaria sul lungomare: via libera al progetto

Via libera della giunta municipale di Salerno al progetto definitivo di messa in sicurezza della pista ciclabile di lungomare Trieste e dell’eliminazione dei binari ferroviari dell’ex linea che collegava il centro al porto. L’intervento, per un costo di 760mila euro, sarà finanziato per 620mila dal Ministero delle Infrastrutture e per 150mila da fondi comunali.

L'intervento

Il progetto in questione prevede il prolungamento del percorso ciclabile in corrispondenza di piazza della Concordia e la realizzazione di un attraversamento della strada che permetta ai ciclisti di raggiungere comodamente la stazione di bike sharing. I binari dell’ex linea, come si evince dalla delibera, sono stati ceduti nel 2010 da Rfi all’amministrazione in diritto di superficie per trent’anni.