Addobbi natalizi a Salerno, ritorna la raccolta itinerante dei piccoli "Raee"

Si avvicinano le festività natalizie e non solo nelle strade e nelle piazze si installano le luci, anche nelle abitazioni e nei negozi si iniziano ad allestire gli addobbi luminosi. Capita spesso che qualcuno dell’anno precedente non sia più funzionante, oppure che si sia deciso di cambiare genere. Per evitare che questi oggetti finiscano nel sacchetto dei rifiuti non differenziabili, Salerno Pulita ha deciso di riproporre di nuovo la raccolta itinerante di tutti i piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non solo quelli natalizi.

L'avviso

Pertanto già a partire da giovedì prossimo 17 novembre e fino al 5 gennaio, oltre ai libri, i salernitani potranno consegnare nel gazebo itinerante di Salerno Pulita anche i piccoli Raee. Per ciascuno di essi avranno in cambio un sacchetto per la raccolta della carta. Il numero massimo di sacchetti che potranno ricevere, sia che si tratti di libri o di piccoli Raee, o di entrambi, sarà di 52, equivalente alla fornitura annuale per il conferimento della carta. L’appuntamento di giovedì 17 novembre è a Pastena, in piazza Caduti di Brescia. L’iniziativa va ad aggiungersi alla rete di punti di raccolta fissi presso le scuole e gli uffici pubblici comunali, non la sostituisce.