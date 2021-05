Adeguamento sismico nelle scuole: approvato il controllo di fattibilià a Nocera

In questi mesi sono già stati eseguiti gli studi di vulnerabilità sismica su 13 istituti comunali cofinanziati dal Miur per un importo complessivo di 180 mila euro

Il Ministero dell’ Istruzione ha comunicato all’ Ente comunale la conclusione della chiusura del procedimento finalizzato alla decadenza del finanziamento concesso con DM 168 luglio 2018,n. 363 relativo alle verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento sismico. Nella nota ministeriale si dà riscontro del fatto che il Comune di Nocera Inferiore ha fatto pervenire al Ministero, la documentazione comprovante l’ avvenuta aggiudicazione nei termine previsti. Pertanto si è provveduto favorevolmente a chiudere la procedura di decadenza del finanziamento.

In questi mesi sono già stati eseguiti gli studi di vulnerabilità sismica su 13 istituti comunali cofinanziati dal Miur per un importo complessivo di 180 mila euro. Sulla scorta delle risultanze delle verifiche effettuate sono state bandite e affidate le progettazioni per adeguamento o miglioramento sismico di 8 strutture per un importo complessivo di 185 mila euro.

L’ assessore ai Lavori Pubblici, l’ arch. Immacolata Ugolino ha aggiunto: “Il lavoro svolto in questi anni per l’edilizia scolastica è davvero soddisfacente. Siamo riusciti ad ottenere importanti finanziamenti come questo inerente lo studio vulnerabilità e progettazione miglioramento sismico, ma anche il finanziamento per il miglioramento della scuola in via Gramsci e si continua su questa linea. Inoltre, molte risorse comunali sono state destinate dall’ Amministrazione per importanti opere di manutenzione sul territorio comunale.”