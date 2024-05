Giallo a Roccapiemonte: tentano di adescare due minori con le caramelle, si indaga

Giallo a Roccapiemonte, dove, nel pomeriggio di sabato scorso, come riporta La Città, nei pressi della villa comunale di Piazza Aldo Moro, due uomini a bordo di una Lancia Delta avrebbero prima tentato di offrire delle caramelle a due bambini e poi, dinanzi al loro rifiuto, avrebbero cercato di afferrare uno dei minori, tirandolo con il braccio in auto. Il ragazzino, però, sarebbe riuscito a divincolarsi ed a scappare. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sull'inquietante accaduto.