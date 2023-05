Adesca dodicenne con regali e promesse: condannato 74enne salernitano

Un 74enne di Sant'Eustachio è stato condannato dalla Procura di Salerno ad un anno e tre mesi per adescamento di minori e detenzione di immagini pedopornografiche. A riportarlo il Mattino.

Le indagini

L'anziano, che si trova ai domiciliari da febbraio, aveva carpito la fiducia di un dodicenne conosciuto nei pressi della chiesa del Volto Santo, offrendogli regali che il bambino "giustificava" in famiglia sostenendo provenissero da una non precisata fidanzatina.

Una lettera anonima prima recapitata alla mamma ed una fonte confidenziale, che ha fornito alla polizia alcuni elementi, hanno permesso di ricostruire tutti i pezzi della vicenda. A chiudere il cerchio il blitz effettuato a febbraio, dopo una serie di appostamenti, con il minore sorpreso inginocchiato sulla pedana lato passeggero dell'auto con il volto rivolto verso l'anziano. Di qui la confessione del 12enne, che ha raccontato alla polizia che era stato l'anziano a costringerlo a dire che i regali provenissero da una fidanzatina. Il 74enne, inoltre, era stato già condannato in passato per reati sessuali. Nella sentenza il Gup parla chiaramente di "modalità insidiose ed infide" che tradivano scopi "che, se perseguiti con tanta pervicacia, non potevano che essere di stampo illecito sessuale, tradendo incontenibili pulsioni deviate, da soddisfare a tutti costi".