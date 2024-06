Un 85enne di Scafati è indagato per tentato adescamento di minore. Una 12enne del posto ha infatti confermato le accuse di molestie risalenti allo scorso aprile, riguardanti un episodio avvenuto nella villa comunale della città, in cui l'85enne l'avrebbe invitata a seguirlo in macchina.

Il caso

La ragazzina è stata ascoltata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, Gerardina Romaniello, durante un incidente probatorio avvenuto in una località protetta. Si attende ora il risultato della perizia che sarà consegnato al sostituto procuratore responsabile dell'inchiesta, Giuseppe Cacciapuoti. La Procura di Salerno deciderà poi se procedere con la richiesta di giudizio per l'85enne. Al momento è stato ricostruito che, nell'aprile scorso, l'uomo aveva tentato di avvicinare una bambina, figlia di una coppia di stranieri residenti in Italia, all'interno della villa comunale di Scafati. La madre, accortasi della situazione, ha reagito urlando contro l'uomo, costringendolo a fuggire rapidamente. Testimoni hanno riferito che l'anziano aveva invitato la bambina a salire sulla sua auto.