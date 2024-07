Adozione delle palme nella zona industriale: domani la firma della convenzione

Il Comune di Salerno ha annunciato la firma di una convenzione per la concessione in adozione del filare di palme situato tra la rotatoria di via R. Wenner/via T. Prudenza e la rotatoria di via R. Wenner/via S. Allende.

La firma

La cerimonia si terrà lunedì 15 luglio alle ore 11 nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città. Il sindaco Vincenzo Napoli e il presidente del Consorzio Asi, Antonio Visconti, sigleranno l'accordo. La concessione avrà una durata annuale, con possibilità di proroga. Il Consorzio Asi si impegnerà a effettuare lavori di manutenzione ordinaria dell'area, inclusi il taglio delle erbe infestanti e la pulizia.