Scontro fra barche in Costiera: indagati i titolari della società di noleggio barche

Anche i titolari della società di noleggio barche di Massa Lubrense, proprietaria del gozzo Aprea finito contro il veliero Tortuga lo scorso 3 agosto nelle acque del fiordo di Furore, sono iscritti nel registro degli indagati per la morte della turista statunitense di 45 anni Adrienne Vaughan.

Gli avvisi di garanzia

Anche i titolari della Daily Luxury Boat, oltre allo skipper, hanno ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Salerno. Un atto dovuto quello del procuratore capo Giuseppe Borrelli per la nomina consulente tecnico in vista del conferimento dell'incarico per l'esame autoptico sulla salma della donna che si trova presso l'obitorio dell'ospedale di Mercato San Severino. Ieri mattina il marito, Mike White, e' stato dimesso dall'ospedale San giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dopo le cure ricevute in seguito alle contusioni rimediate nell'incidente. Ha raggiunto i due figli di 12 e 8 anni nella villa di Sant' villa di Sant'Agata sui Due Golfi affidati al nonno giunto dagli Stati Uniti immediatamente dopo la tragedia.