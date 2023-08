Scontro fra barche in Costiera, parla il marito di Adrienne: "Necessario accertare le responsabilità"

"Ci aspettiamo che le autorità italiane indaghino a fondo sulle circostanze che hanno portato alla morte di Adrienne, per accertare chi sia la responsabilità". aggiungendo una richiesta di privacy per la famiglia". È quanto fa sapere Mike White, marito della 45enne Adrienne Vaughan, morta il 3 agosto in Costiera Amalfitana nell'incidente fra il motoscafo che aveva noleggiato con la famiglia e il veliero "Tortuga".

Le parole del marito

"Stiamo collaborando con le autorità italiane nelle loro indagini - ha aggiunto White per il tramite di un portavoce - e continueremo a farlo fino alla conclusione. La sua assenza dalle nostre vite e le terribili circostanze della sua morte sono impossibili da comprendere".