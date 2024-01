Aeroporto di Salerno, da luglio si potrà volare: c'è l'autorizzazione dell'Enav

Dal 1 luglio 2024 si potrà decollare e atterrare all’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. Il via libera ufficiale - riporta il Mattino - è arrivato negli ultimi giorni dall’Enav (Ente Nazionale per l’assistenza al volo): una notizia tanto attesa che diventerà operativa al termine del completamento dei lavori inerenti alcuni impianti per l’assistenza al volo e l’avvicinamento degli aerei.

I lavori

Nel mese di giugno, invece, verrà pubblicato il Notam, ossia il bollettino con le informazioni ai piloti sulle rotte di avvicinamento e decollo e i radioaiuti alla navigazione. Intanto, nello scalo aeroportuale salernitano, sono ormai ultimati i lavori del nuovo piazzale per gli aeromobili e della nuova pista di volo.