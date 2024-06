Aeroporto, il ministero conferma l'apertura per l'11 luglio

Confermata l'apertura dell'aeroporto di Salerno, prevista l'11 luglio. A darne nota il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sottolinea come gli uffici del dicastero, su indicazione del ministro Matteo Salvini "che ha seguito con grande attenzione il dossier", hanno trovato delle soluzioni operative rispetto alla presenza dei necessari presidi antincendio dei vigili del fuoco, "grazie anche alla fattiva collaborazione di Gesac (società di gestione dello scalo) e di Enac".

Pierro: "Risultato importante"

"La notizia dell'apertura dello scalo aeroportuale di Salerno è una notizia fondamentale per lo sviluppo del territorio campano, e rappresenta uno straordinario risultato strategico per tutto il Mezzogiorno". Così, in una nota, il deputato campano della Lega, Attilio Pierro. "Grazie al ministro Matteo Salvini, che si è speso attivamente al fine di permettere l'apertura dello scalo, con soluzioni operative adeguate alle esigenze di sicurezza dell'infrastruttura - sottolinea - Un ennesimo risultato che dimostra come, grazie alla Lega, con caparbietà e dedizione si possa arrivare a soluzioni positive per lo sviluppo del Paese".