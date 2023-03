L'aeroporto di Salerno nel corridoio Scandinavo-Mediterraneo: "Ricadute economiche importanti"

"Apprendiamo con grande soddisfazione che, grazie all'impegno dell'europarlamentare di FI Lucia Vuolo, si rafforza la possibilità per l'aeroporto di Salerno di essere incluso nella rete globale del corridoio TEN-T Scandinavo - Mediterraneo". È quanto si apprende da una nota di Forza Italia.

"Ricadute economiche importanti"

"Si avrebbero, in tal modo - si legge ancora nella nota - evidenti ed importanti ricadute economiche per la città e per l'intero territorio provinciale". "Sono certo - spiega il capogruppo nel consiglio comunale di Salerno, Roberto Celano - che il governo nazionale accompagnerà e sosterrà l'iniziativa ed il lavoro prodotto dall'onorevole Vuolo in Europa a tutela di Salerno e della sua provincia".