Fondi per l'aeroporto, De Luca e Volpe esultano: “E' una svolta epocale, siamo preparati al futuro”

Questa mattina, all’interno dello scalo salernitano, alla presenza dell’onorevole Piero De Luca e dei consigliere Luca Cascone, Andrea Volpe e dell’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, è stato presentato il programma dei lavori infrastrutturali che prevede, entro la fine del mese di luglio, l’allungamento della pista e la partenza definitiva dello scalo salernitano Costa d'Amalfi.

Le reazioni

“All’aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi, per fine luglio partiranno definitivamente i lavori di allungamento della pista. Ad inizio 2023 avremo il decollo dei primi voli”. Lo scrive in una nota l’onorevole Piero De Luca. “Sono 250 milioni di euro gli investimenti complessivi per l’ampliamento dello scalo, di cui 40 milioni stanziati con il Decreto Sblocca Italia, 90 milioni dalla Regione Campania e 120 milioni da Gesac - aggiunge - Altre risorse importanti sono destinate alle opere d’infrastrutturazione del territorio affinché l’aeroporto non diventi una cattedrale nel deserto. Di particolare rilievo sarà l’allungamento della metropolitana di Salerno fino all’aeroporto, per il quale sono già partiti gli interventi preliminari, grazie a 100 milioni di euro già stanziati, cui si aggiungono ulteriori 60 milioni del PNNR”. “Diamo il via all’Aeroporto Costa d’Amalfi ed è un'occasione irripetibile. Capisco lo scetticismo di molti cittadini e amministratori locali in merito, ma è importante essere preparati e capire come questo passo cambierà tutto il comparto intorno a noi. In questa fase e fino al 2023, quando arriveranno i primi turisti, il ruolo del Comuni, delle imprese e del turismo, sarà centrale”. Queste le parole del consigliere regionale Andrea Volpe, che non si limita allo scalo ma volge lo sguardo all’intero territorio circostante e al futuro del turismo salernitano. Aggiunge: “Sarà necessario cambiare l'approccio perché l’allungamento della pista è una svolta epocale che cambierà destini di intere generazioni e il volto della provincia di Salerno, della Piana del Sele, dei Picentini e del Cilento. Per questo bisogna iniziare a progettare ora, per essere operativi e concreti domani".