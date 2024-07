Aeroporto, domani debutta la tratta Cagliari-Salerno

Da domani, sabato 13 luglio, prenderanno il via i nuovi voli Volotea che collegheranno Cagliari con l'aeroporto di Salerno 'Costa d'Amalfi'. Il vettore spagnolo inaugurerà questa nuova tratta con voli attivi due volte a settimana, ogni mercoledì e sabato.

Le destinazioni

Con l'aggiunta della tratta verso Salerno, salgono a 12 le destinazioni collegate da Volotea all'Aeroporto di Cagliari per l'estate 2024. Oltre a Salerno, le destinazioni includono altre 6 città italiane: Ancona, Brindisi, Firenze, Torino, Venezia e Verona. Sul fronte internazionale, Volotea offre collegamenti con 2 città francesi (Marsiglia e Nantes), 2 spagnole (Bilbao e Barcellona) e 1 in Grecia (Atene). L'inaugurazione dei voli verso lo scalo campano, appena aperto, rappresenta una novità significativa per i collegamenti aerei estivi, offrendo nuove opportunità di viaggio e migliorando la connettività tra le regioni italiane e con l'estero.