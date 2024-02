Aeroporto di Salerno, indette gare per biglietteria e attività commerciali

Proseguono i lavori presso l’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, dove si dovrebbe iniziare a volare dal prossimo mese di luglio. La Gesac, società che gestisce anche l’Aeroporto di Capodichino, ha proceduto all’affidamento, tramite gara pubblica, della concessione di alcuni cespiti, che si trovano all’interno della zona land-side dello scalo, per l’esercizio di attività di biglietteria area multi-brand.

La nuova gara

Oltre a questi ultimi preparativi relativi all’Aeroporto - riporta L'Ora - la società di gestione ha avviato una manifestazione d’interesse per attività commerciali a connotazione prevalentemente territoriale di bar, tabacchi, convenience store e vending machines e per l’attivazione di sportelli automatici (ATM) per il prelievo di contanti in euro. Ci sarà, dunque, una nuova gara per capire chi si garantirà questi nuovi appalti.