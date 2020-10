Aeroporto di Salerno, la "Solidarietà" si aggiudica l'appalto per il servizio sanitario

L’associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, attraverso la procedura aperta per l’affidamento del servizio sanitario aeroportuale presso l’Aeroporto “Costa d’Amalfi” è risultata aggiudicataria in qualità di capofila dell’ATI (Associazione Temporanea di Impresa) composta dal gruppo con sede alla frazione Lancusi, la Croce Rossa Italiana di Salerno e l’A.V.I.S. di Pellezzano.

I dettagli

Il servizio è stato attivato a partire dal corrente mese di ottobre e avrà la durata di un anno. I volontari delle associazioni aggiudicatarie del servizio presteranno il proprio contributo in termini di assistenza sanitaria ai passeggeri che utilizzeranno lo scalo salernitano per i voli di linea, soprattutto lungo le tratte nazionali.

Il commento

Soddisfazione per l’aggiudicazione dell’appalto è stata espressa dal presidente de “La Solidarietà” Alfonso Sessa, che ha ringraziato tutti coloro “che hanno mostrato, per l’ennesima volta, fiducia nell’operato e nella professionalità di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità al servizio della collettività. Grazie all’impegno di medici, volontari e infermieri - afferma Sessa - si continuerà sempre e comunque a lavorare in maniera professionale nell’interesse del proprio territorio di competenza e anche oltre i confini dello stesso. Tale impegno, messo in atto da La Solidarietà, è finalizzato, insieme ad altre valide iniziative, a far in modo che Salerno si doti di uno scalo di eccellenza che la renda città Europea a tutti gli effetti" conclude Sessa.