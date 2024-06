Aeroporto, firmato il protocollo d'intesa fra Comuni sul servizio taxi

Firmato in Provincia il protocollo d’intesa per migliorare il servizio di trasporto taxi verso lo scalo aeroportuale Salerno-Costa d'Amalfi. L’intesa è stata raggiunta grazie alla collaborazione tra la Provincia di Salerno e i comuni di Salerno, Bellizzi, Pontecagnano Faiano e Battipaglia (firmatari del protocollo). Presenti alla firma anche il consigliere provinciale delegato ai trasporti Francesco Morra ed il consigliere regionale della Campania e presidente della IV Commissione Consiliare (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici), Luca Cascone. L'obiettivo è quello di garantire un servizio taxi che soddisfi al meglio le esigenze di collegamento all’aeroporto.

La firma

"L'11 luglio- ha sottolineato l'assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno, Dario Loffredo - rappresenta una data storica per la città di Salerno e, passo dopo passo, miglioreremo ulteriormente tutti i servizi per fare in modo che questa infrastruttura valorizzi al massimo le potenzialità del nostro meraviglioso territorio". "Stiamo davvero utilizzando ogni attimo per essere pronti per l'11 luglio e per i giorni, settimane e mesi successivi" ha aggiunto il presidente della Provincia, Franco Alfieri. "Si va avanti - ha detto - ma credo che dobbiamo ancora lavorare notte e giorno per essere pronti a questa straordinaria apertura."