Aeroporto di Salerno, Marchiello annuncia: "Riaprirà il prossimo anno"

Gesac, la società di gestione dei servizi degli aeroporti campani "ha fatto presente che l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, la cui riapertura e' prevista per il prossimo anno, rappresenterà insieme alla seconda pista sull'aeroporto di Napoli, un modo per diminuire i disagi dei residenti della zona nord della citta' a causa dei frequenti passaggi degli aerei". Lo ha annunciato, questa mattina, l'assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello, a margine del Consiglio della Regione Campania, che ha visto l'interrogazione del consigliere di Centro democratico Pasquale Di Fenza in merito ai disagi dei residenti della zona nord di Napoli a causa dei frequenti passaggi degli aerei.

Il commento

"Questo - ha proseguito l'esponente della Giunta De Luca - è un modo di ridurre l'inquinamento e, facendo un calcolo, con questi nuovi provvedimenti si risparmiano annualmente undici tonnellate di anidride carbonica e questo significa risparmiare veleno per i nostri polmoni". "L'altra cosa importante e' che l'aeroporto di Costa d'Amalfi sara' uno degli aeroporti piu' belli, e, allungata la pista, diventera' il secondo aeroporto della Campania", ha concluso Marchiello