La proposta: "Una stazione ferroviaria nei pressi dell'Aeroporto"

Uno studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una stazione ferroviaria nei pressi dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. È quanto contenuto nell'emendamento presentato nell'ambito del Dl Trasporti dai senatori del Movimento Cinque Stelle Felicia Gaudiano ed Andrea Cioffi.

La proposta

“La stazione - spiega la senatrice Gaudiano - consentirà anche ai turisti che arrivano all’aeroporto di accedere comodamente a tutta la costa e alle aree interne. Si tratta di un’opera strategica e indispensabile per garantire un pieno sviluppo del territorio e assicurare servizi ai cittadini. Il nostro territorio, con le sue eccellenze enogastronomiche e le meravigliose località turistiche e archeologiche, merita una rete di trasporti adeguata e moderna che renda la provincia di Salerno accessibile e veloce. Il Dl trasporti e mobilità al momento prosegue il suo iter nella Commissione trasporti e infrastrutture del Senato. Nonostante l’attuale scenario politico e la crisi di governo completerà il suo iter e per questo noi continuiamo a lavorare per il bene dei territori”.

L'appello di Cammarano

Ad appoggiare l'emendamento anche il consigliere regionale pentastellato e presidente della Commissione Aree Interne, Michele Cammarano: "Tutte le forze politiche sostengano la nostra azione di rilancio delle aree interne. Per far ripartire la nostra regione dalle aree interne è necessario potenziare i trasporti e le vie di collegamento. Il lavoro che fino ad oggi abbiamo portato avanti sull’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi è senza dubbio un punto di partenza importante. Ancora una volta il nostro impegno e quello della nostra forza politica mira a portare nuova linfa a un territorio che merita di essere al centro del rilancio dell’economia della nostra regione. Auspico che tutte le forze politiche presenti in Parlamento siano dello stesso avviso”.