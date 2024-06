Il consiglio dà l'ok: affidata a Salerno Pulita la manutenzione del verde

La manutenzione del verde passa a Salerno Pulita. Lo ha stabilito il consiglio comunale, che ha approvato l’affidamento del servizio, oggi in capo ad Isam, alla partecipata del Comune. "Un progetto sperimentale della durate di cinque mesi" come chiarito dall’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella. “Salerno Pulita – ha sottolineato l’assessore - effettuando spazzamento e taglio dell’erba, potrà offrire un miglioramento della qualità del servizio. Sarà istituito anche un numero verde per le segnalazioni. Il materiale che verrà recuperato nell’ambito di tali interventi, inoltre, verrà smaltito all’impianto di compostaggio”. Capitolo personale: “La clausola sociale prevede l’impiego delle maestranze impegnate nel vecchio appalto, 41 lavoratori, gli stessi impiegati in Isam". L'affidamento è passato con 21 voti favorevoli e 5 astenuti.

Gli interventi

Di “percorso positivo” ha parlato la consigliera di maggioranza Sara Petrone: “Finalmente si conclude la stagione delle cooperative e delle esternalizzazioni”. Corrado Naddeo ha chiesto, invece, il miglioramento del servizio: “I cittadini ritengono che la manutenzione del verde sia pessima. E di questo bisogna prendere atto”. Sulla stessa lunghezza d’onda il grillino Catello Lambiase: “C’è bisogno di garantire la presenza fisica degli operatori su tutto il territorio comunale. La gestione in house non è detto che sia necessariamente una buona gestione”. La consigliera del Movimento Cinque Stelle Claudia Pecoraro ha invece contestato l’utilizzo per i lavoratori del contratto agricolo: “L’amministrazione acconsente che i lavoratori vengano pagati al di sotto della dignità sociale. Da che parte state? Pensavo foste un’amministrazione di centrosinistra”. "La fase di sperimentazione - ha sottolineato il consigliere socialista Filomeno di Popolo - ci permetterà di lavorare per garantire la qualità del servizio".