Sovraffollamento sui bus a rischio Covid: il sindaco di Giffoni fa appello alla Regione e alla Sita

“La salute della mia comunità viene prima di ogni cosa e agirò con forza per difenderla ad ogni costo”.

Lo ha sottolineato il sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano che ha inviato alla direzione della Sita Sud e alla Regione Campania una nota in merito al sovraffollamento dei trasporti pubblici. “Queste sono solo alcune preoccupanti immagini che mi sono arrivate ieri da diversi utenti del servizio di trasporto, costretti a viaggiare sui mezzi Sita Sud in condizioni intollerabili. Niente distanziamento sociale e zero controlli sull’obbligo dei viaggiatori di indossare la mascherina. - ha osservato - Una situazione preoccupante di cui mi sento in dovere di farmi da portavoce, manifestando le paure mie e dei miei concittadini per la salute pubblica. Il sovraffollamento dei pullman non può essere che un alleato per il Covid-19, specie dopo i numeri sempre più in ascesa degli ultimi giorni".

L'appello

Già un anno fa, appurate le difficoltà dei pendolari per le poche corse a disposizione, mi assunsi le responsabilità di garantire l'aumento del servizio, proponendo ai sindaci del territorio e al presidente della Comunità Montana un documento successivamente attuato. Quelle condizioni però, in piena emergenza sanitaria, ora non bastano più! Pertanto, Dopo le lettere inviate lo scorso 23 e 28 settembre, questa mattina ho scritto nuovamente sia alla Regione Campania che alla Sita Sud affinchè vengano garantite nuove corse supplementari a quelle già esistenti. In caso di mancate risposte, sono pronto a fermare i pullman della Sita Sud che non rispetteranno le regole con l'ausilio delle forze dell'ordine".